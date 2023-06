"Tu per tutti" l'Arcivescovo Mario Delpini incontra i ragazzi degli oratori feriali di Rho

«TuXTutti - E chi è mio prossimo?» Questo lo slogan deciso dalla Fom, Fondazione Oratori MIlanesi, per l’edizione 2023 degli oratori feriali. Slogan che ieri mattina i ragazzi degli oratori di Rho hanno urlato insieme all’Arcivescovo Mario Delpini arrivato di buon ora in città per una visita a tutte le strutture oratoriane.

Canti giochi e preghiere insieme ai ragazzi

Il primo appuntamento è stato all’oratorio San Pietro di via Palmanova dove ad attendere il capo della Chiesa di Milano c’era il sindaco Andrea Orlandi insieme ai ragazzi degli oratori di San Pietro, Mazzo e Terrazzano. «Siate l’immagine di Dio per giungere alla felicità - ha detto l’Arcivescovo Delpini ai ragazzi seduti in mezzo al cortile - Sorridete, sorridete sempre perché sorridere vuol dire accogliere una persona anche se non posso far niente per lei. Questo è il primo modo di amare, il più semplice. Non sottovalutatevi mai, ciascuno di voi ha ricevuto dei talenti» Poi canti, giochi e preghiere

Nomi cose e animali con i nomi dei santi e dei personaggi biblici insieme ai giovani di Passirana

Dopo l’incontro all’oratorio San Pietro l’Arcivescovo si è spostato a Passirana dove ha giocato con i bambini a nomi cose animali, con i nomi dei santi e di personaggi biblici. Poi tappa all’oratorio San Giovanni di via Diaz che quest’anno festeggia i suoi primi 60 anni. Qui l’Arcivescovo Delpini è stato accolto da Monsignor Michele Di Tolve che il prossimo 2 settembre sarà ordinato Vescovo Ausiliario e lascerà la parrocchia rhodense per andare a Roma e collaborare con Papa Francesco. Poi San Michele e Lucernate e l’oratorio San Carlo dove insieme a don Alberto Rivolta al prevosto don Gianluigi Frova e al Vescovo don Luca Raimondi, che hanno accompagnato il vescovo in tutti i suoi spostamenti, ha conosciuto gli educatori e i volontari, che si occupano della cucina preparando i pasti per i ragazzi.

Il pranzo con i ragazzi diversamente abili del baskin e il saluto all'oratorio San Paolo

Poi il pranzo alla scuola di via Delebba con i ragazzi diversamente abili del baskin e con il presidente Renato Baroni. Ultima tappa della giornata l’oratorio San Paolo dove ad attenderlo oltre a don Fabio Verga c’era il sindaco Orlandi e gli assessori Maria Rita Vergani, Paolo Bianchi e Nicola Violante «Credo sia la prima volta che un vescovo passa l’intera giornata nei nostri oratori, lo ringraziamo per questo – ha detto Andrea Orlandi rivolto ai ragazzi – Questo è un bel modo per passare l’estate tutti assieme. Divertitevi e coltivate i vostri sogni. E’ quello che vi renderà felici. Il motto “tu per tutti” significa che siete in una comunità e siete al centro di tante attività - ha detto il primo cittadino -.»