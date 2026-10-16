In 11 vogliono «scappare» dal Comando

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Tutti, o quasi, vogliono scappare dal Comando della Polizia Locale di Cornaredo. Prosegue il clima di tensione tra la Giunta guidata dal sindaco Corrado d’Urbano e gli agenti del comando cornaresdese.

Undici agenti chiedono di ottenere il nulla osta per partecipare ai bandi di mobilità esterna

Nella settimana tra il 28 settembre e il 5 ottobre sono state ben 11 le richieste di mobilità registrate dal protocollo del Comune. Domande fatte da dipendenti in servizio presso il Comando di Polizia Locale volte ad ottenere il rilascio di nulla osta preventivo per la partecipazione a bandi mobilità esterna.

Un numero di richieste tale che ha «costretto» il Sindaco ad inserire un punto specifico nell’ultima riunione di Giunta per studiare le linee di indirizzo per l’evasione delle richieste sinora presentate e di quelle, si legge nella delibera 127 del 7 ottobre, «che dovessero essere depositate in futuro»

“Le autorizzazioni rilasciate solo dopo aver sostituito il personale”

«Il rilascio di autorizzazioni di nulla osta preventivi per la partecipazione a bandi di mobilità esterna al personale assegnato al Comando di Polizia Locale – si legge nella delibera – potrà avvenire esclusivamente dopo l’esito definitivo delle autorizzazioni rilasciate fino alla data odierna e soltanto dopo avere preventivamente sostituito il personale che dovesse cessare dal servizio oppure, eventualmente, nel momento in cui dovesse esserci non più di un posto ancora scoperto in organico».

“Per esigenze organizzative saranno prese in considerazione solo le istanze con indicati i bandi di mobilità”

«Per esigenze di carattere organizzativo saranno prese in considerazione esclusivamente le istanze di nulla osta nelle quali siano indicati in maniera puntuale i bandi di mobilità ai quali i richiedenti intendono partecipare e il relativo termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione».

Delibera passata con voti unanimi da parte di tutti gli assessori e che evidenzia che il clima all’interno del Comando e al palazzo comunale, in materia di Polizia Locale, è tutt’altro che positivo se a questo documento aggiungiamo anche i problemi che negli ultimi mesi hanno riguardato il rapporto tra comandante e assessore.