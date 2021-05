Impianti fotovoltaici: Parabiago ottiene 160mila euro

L’Amministrazione di Parabiago si aggiudica 7 finanziamenti regionali su 7 progetti presentati al bando AXEL – Contributi per impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo per Enti Locali.

Impianti fotovoltaici: i sette progetti presentati

L’Amministrazione di Parabiago ha partecipato al bando regionale AXEL che eroga contributi a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici, con batterie di accumulo, sugli edifici adibiti a uso pubblico. Il Comune ha, infatti, partecipato presentando sette progetti, di cui sei per l’installazione di impianti fotovoltaici su immobili di proprietà, tutti corredati di impianto di accumulo e uno per l’installazione di batterie su un impianto esistente.

Dove verranno installati

Il contributo complessivo ottenuto ammonta a 160.000 euro e copre il 50% delle spese sostenute per la realizzazione dei nuovi impianti, mentre finanzia al 100% l’installazione di batterie di accumulo sugli impianti esistenti.

Gli interventi previsti riguardano: la casa di riposo comunale Albergo del Nonno; l’asilo nido e il centro cottura Emanuela Setti Carraro; la scuola secondaria di primo grado Romano Rancilio; la scuola secondaria di primo grado Rapizzi; il centro sportivo e la scuola secondaria di primo grado a San Lorenzo; il centro anziani; l’Ufficio Tecnico per il quale si interviene su impianto esistente.

Le parole di sindaco e assessore

Ha dichiarato in merito il sindaco Raffaele Cucchi:

“Siamo davvero soddisfatti di essere riusciti a intercettare finanziamenti regionali che ci permettono di investire sugli impianti fotovoltaici. La soddisfazione, inoltre, cresce nel verificare che tutti e sette i progetti presentati al bando hanno ottenuto i contributi sperati. Questo significa che abbiamo lavorato bene, in collaborazione ovviamente con gli uffici comunali, arrivando tempestivamente e qualitativamente a presentare progetti di microreti di interesse per la Regione. Con questi interventi miriamo a un risparmio anche economico per l’Ente, oltre a preservare un territorio nel rispetto dell’ambiente e del consumo smisurato delle risorse”.

Ha poi continuato l’assessore ai Lavori pubblici Dario Quieti:

“Abbiamo puntato molto su questo bando e abbiamo cominciato a lavorarci appena appreso della sua emissione. L’intento è stato quello di realizzare impianti fotovoltaici sugli edifici maggiormente energivori presenti in Città, per limitarne i consumi e trarne un duplice beneficio: ambientale ed economico. Abbiamo progettato, e ora grazie al finanziamento di Regione Lombardia, realizzeremo sei nuovi impianti per un totale di 108 chilowatt di picco e sette impianti di accumulo per una capacità totale di circa 66 chilowattora. Questi nuovi impianti andranno a sommarsi a quelli già progettati e in fase di ultimazione realizzati nel nostro precedente mandato amministrativo. Il nostro Comune raggiungerà così la ragguardevole potenza installata di pannelli fotovoltaici di circa 175kWp con circa 95kWh di impianti di accumulo. Queste cifre dimostrano l’impegno della nostra Amministrazione nella transizione verde, iniziata ben prima dell’impegno promesso dalla nazione. Un impegno costante, non solo di bandiera, per giungere veramente alla piena sostenibilità del nostro Ente”.