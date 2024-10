Il Gruppo Cap al fianco del Rugby Parabiago nel prossimo biennio

Il Gruppo Cap sosterrà il Rugby Parabiago anche nel prossimo biennio. Il club rossoblu è stato premiato nell’ambito del progetto "Valori in campo" che mira a sostenere le realtà sportive del territorio lombardo.

Il progetto giunto alla sesta edizione che parla di green utility

La sesta edizione del progetto della green utility lombarda ha visto l’introduzione di 3 categorie, attorno alle quali vertono i progetti vincitori delle società sportive: Sostenibilità, con focus sulle iniziative volte alla tutela dell’ambiente, alla riduzione dell’impatto generato dell’attività sportiva e che contribuiscono alla creazione di uno spazio sportivo più rispettoso di ciò che ci circonda; Inclusione, dedicata ai progetti sportivi che mirano ad abbattere barriere di qualsiasi genere e a creare un ambiente accogliente per tutti i partecipanti; Diversità e Pari Opportunità, con focus sull’empowerment femminile e sull’eliminazione degli stereotipi di genere.

Nove le società coinvolte nella progettazione

Nove le società sportive coinvolte, che potranno contare su un importo totale di 160mila euro suddiviso tra le società vincitrici: nella categoria sostenibilità, sono state premiate US Legnanese e US Sangiorgese; nella categoria diversità e pari opportunità, l’ASD Trezzano Basket; nella categoria inclusione, il maggior numero di realtà sportive: ASD Melzo, ASD Lotta Club Seggiano, ASD Plesios, Crescere insieme con lo sport ASD, Polisportiva giovanile Senago Pallavolo e, appunto, Rugby Parabiago.

I progetti presentati dal Rugby Parabiago

Il Club ha potuto presentare i progetti “Educare in campo 2.0”, per promuovere il benessere psicofisico dei giovani atleti; “Mixed ability”, per promuovere un “rugby integrato”; “Rugby Oltre”, che utilizza il rugby come mezzo per lo stimolo e il miglioramento delle capacità motorie, cognitive e sociali in soggetti con disturbo dello spettro autistico. Un grande sostegno quello di Gruppo CAP, che Rugby Parabiago ringrazia per la vicinanza e per aver voluto valorizzare ciò in cui crediamo fortemente per promuovere l’inclusione.