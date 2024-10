Un uomo di 79 anni è stato trovato morto nel giardino di casa, ieri sera, 21 ottobre 2024, a Parabiago: i soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Uomo di 79 anni trovato morto nel giardino di casa

E' stato trovato privo di vita nella sua abitazione di via Milano a San Lorenzo di Parabiago un uomo di 79 anni: sul posto erano intervenute un'ambulanza e l'automedica ma purtroppo per l'anziano non c'era più nulla da fare.

Intervenuti sul posto anche i Carabinieri di Legnano.