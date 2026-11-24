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Come aiutare i ragazzi a credere in se stessi, riconoscere il proprio valore e affrontare con maggiore fiducia le sfide della crescita? È stata questa la domanda al centro dell’incontro «Il valore che non si vede», che si è svolto lo scorso venerdì 20 novembre alle 20.45 all’Oratorio San Giovanni Bosco di Cornaredo, nell’ambito del percorso di formazione rivolto ai genitori.

L’incontro

A guidare la serata è stata Silvia Lini, Parent & Student Coach, facilitatrice di connessioni familiari secondo il metodo EmoSpace®, mediatrice sistemico-familiare ed esperta di intelligenza emotiva e comunicazione empatica. Attraverso la propria esperienza nel campo delle relazioni familiari e del sostegno alla genitorialità, la dottoressa ha accompagnato i presenti in una riflessione sul valore dell’autostima durante l’adolescenza e la prima giovinezza, una stagione della vita segnata da cambiamenti, domande, fragilità e dal bisogno di trovare il proprio posto nel mondo.

Il confronto ha permesso di soffermarsi su quanto il giudizio degli altri, il paragone con i coetanei, le aspettative e la paura di non essere all’altezza possano condizionare la percezione che i ragazzi hanno di sé. È emersa così l’importanza di uno sguardo adulto capace di riconoscere il valore di ciascuno, senza misurarlo soltanto attraverso i risultati, le capacità o i successi raggiunti. Genitori ed educatori sono chiamati ad accompagnare i ragazzi con ascolto, fiducia e incoraggiamento, aiutandoli a riconoscere anche nelle proprie fragilità un punto da cui ripartire.

La serata ha fatto seguito al precedente appuntamento, intitolato «Lo sguardo che cambia tutto», dedicato alla comunicazione empatica tra genitori e figli. Due occasioni di formazione strettamente collegate, che hanno messo al centro la qualità delle relazioni familiari e l’importanza di imparare a comprendere davvero il mondo interiore dei ragazzi.

La collaborazione con Silvia Lini si sta sviluppando anche in un altro ambito della vita dell’oratorio. Insieme a don Giovanni, infatti, la dottoressa sta accompagnando un percorso rivolto ai giovani, dedicato al tema «Vizi e virtù». Un itinerario che affronta le grandi questioni della crescita personale e spirituale mettendole in dialogo con situazioni e tematiche particolarmente attuali e vicine al vissuto dei ragazzi: le loro relazioni, le fragilità, le scelte, le paure e le difficoltà quotidiane. L’obiettivo è offrire occasioni di confronto autentico, aiutandoli a leggere con maggiore consapevolezza se stessi e il mondo che li circonda.

Con queste iniziative l’Oratorio San Giovanni Bosco conferma la propria attenzione non soltanto ai ragazzi, ma anche alle famiglie e agli adulti che li accompagnano nel cammino di crescita. Perché educare non significa semplicemente dare risposte o indicare una strada, ma soprattutto costruire relazioni capaci di far sentire ogni persona riconosciuta, amata e accompagnata.