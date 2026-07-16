Il sogno americano di Francesco Facco: dal liceo musicale alla scuola dei grandi del jazz

Da Cuggiono a Boston: il talento di Francesco Facco conquista la Berklee.

Francesco Facco è pronto a volare a Boston per realizzare il suo sogno americano

Per un intero anno il giovane trombonista cuggionese ha custodito nel cassetto un biglietto di sola andata per uno dei più prestigiosi college di musica al mondo, scegliendo di concentrarsi prima sul conseguimento della maturità. Conclusi gli esami di Stato al Liceo Musicale di Busto Arsizio, è finalmente arrivato il momento di partire: a fine agosto volerà negli Stati Uniti, dove inizierà il suo percorso accademico al Berklee College of Music di Boston. Francesco aveva già conquistato la borsa di studio completa (“full tuition”), riconoscimento riservato ai talenti più promettenti, la scorsa estate durante le Umbria Jazz Clinics di Perugia. Una vittoria che aveva deciso di “congelare” per un anno, preferendo terminare il percorso scolastico in Italia prima di affrontare la nuova esperienza americana.

La soddisfazione degli insegnanti e dei compagni del Liceo Musicale di Busto Arsizio

Dietro questo importante risultato c’è anche il lavoro svolto insieme ai docenti del Liceo Musicale di Busto Arsizio, che hanno accompagnato la crescita tecnica e artistica del giovane musicista. La notizia della sua partenza è stata accolta con grande soddisfazione da insegnanti e compagni, che vedono in questo traguardo il riconoscimento di un percorso costruito con impegno, passione e dedizione.

Una storia da film nata a Umbria Jazz con un brano originale composto in una sola notte

La storia della conquista della borsa di studio ha quasi il sapore di un film. Inizialmente non selezionato per le audizioni ufficiali delle Clinics di Perugia, Francesco non si è arreso. Durante i corsi estivi il suo talento ha attirato l’attenzione degli organizzatori, che hanno deciso di offrirgli un’audizione straordinaria. Davanti all’occasione più importante della sua giovane carriera, il trombonista ha composto in una sola notte un brano originale, intitolato “Today is different”. L’esecuzione del pezzo ha conquistato la commissione della Berklee, che gli ha assegnato la borsa di studio completa per l’intero percorso universitario. Il suo talento aveva impressionato anche uno dei nomi più autorevoli del jazz italiano, il contrabbassista Giovanni Tommaso, che lo ha inserito nell’Umbria Jazz Clinics Award Group, la formazione che riunisce i migliori musicisti emersi durante i corsi. Un riconoscimento che Francesco ha già avuto modo di onorare salendo sul palco di Umbria Jazz Winter a Orvieto, dove si è esibito insieme agli altri giovani artisti selezionati.

«Talento fuori dal comune, ma anche serietà, determinazione e grande dedizione allo studio»

Ora, dopo aver conseguito il diploma e salutato compagni e professori, Francesco si prepara a fare le valigie. A fine agosto partirà per Boston, dove le lezioni inizieranno nei primi giorni di settembre. Dal Liceo Musicale di Busto Arsizio commentano:

«La scelta di Francesco di completare gli studi da noi prima di partire per Boston ci riempie di orgoglio. Dimostra come, oltre a un talento fuori dal comune, possieda serietà, determinazione e grande dedizione allo studio. Per tutta la comunità scolastica rappresenta un motivo di orgoglio e gli auguriamo il meglio per questa nuova avventura internazionale».