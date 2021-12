Il regalo della Lega giovani di Rho al Centro di Solidarietà

L'attività

Derrate alimentari al Centro di Solidarietà: il gesto della Lega giovani

Stamani, sabato 18 dicembre, al magazzino del Centro di Solidarietà di Rho nel Centro Tortuga in via Giusti, il coordinatore della Lega giovani rhodense Andrea Badolato e alcuni attivisti hanno portato derrate alimentari per le famiglie seguite dal Centro, oltre ad alimentari vari anche panettoni e pandori per le feste natalizie.

Tanta la soddisfazione

"Il tutto è iniziato da un’idea proposta da un ragazzo, alla quale noi con particolare soddisfazione abbiamo aderito" ha dichiarato il coordinatore Badolato. Poi ha continuato: "Siamo veramente contenti di questo gesto solidale a cui hanno contribuito in molti".

Questa iniziativa sarà ripetuta anche nel prossimo periodo per non far mancare un aiuto ai bisognosi. Iniziativa accolta con piacere dai responsabili del magazzino, Eugenio Rampini e Saverio Macrina: "Queste iniziative sono da ammirare, soprattutto perché sono portate avanti dai giovani, e questo ci dà speranza per il futuro".