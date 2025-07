Il parco di Villa Annoni diventa un set cinematografico

Ciak

Giovani registi e attori del Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano hanno realizzato uno spot-progresso.

Set cinematografico nel parco di Villa Annoni a Cuggiono.

Il parco di Villa Annoni scelto come set per uno spot-progresso

Lo splendido scenario dello storico parco cuggionese è stato scelto dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano quale luogo ideale per realizzare il proprio lavoro di fine anno. Qualche tempo fa giovani registi e attori hanno popolato il polmone verde della villa per realizzare uno spot-progresso commissionato dall’Ats di Brescia. Un’intera giornata di lavoro sul campo, tra ciak, sceneggiature, movimenti di macchina, interpretazioni, in cui i ragazzi hanno potuto tradurre in pratica gli insegnamenti del percorso accademico.

Presente anche il noto regista Maurizio Nichetti

Il sindaco Giovanni Cucchetti ha commentato:

"A rendere l’esperienza ancora più significativa è stata la presenza del noto regista Maurizio Nichetti, direttore artistico del Centro Sperimentale, che ha seguito i suoi studenti per tutto il corso delle riprese. Un onore aver scelto il nostro patrimonio naturalistico e artistico".