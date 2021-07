Il parco di via Nino Bixio dedicato a Elisabetta Barbieri, volontaria animalista morta il 7 febbraio in un tragico incidente.

Sono state davvero tante le persone che ieri, domenica 4 luglio, hanno partecipato all’intitolazione dell’area verde di via Nino Bixio alla volontaria animalista Elisabetta Barbieri scomparsa il 7 febbraio durante una staffetta dal Sud al Nord in un tragico incidente sull’autostrada A14, tra Pesaro e Cattolica.

Alla cerimonia erano presenti il marito Roberto Xalle, gli assessori Gianluigi Forloni, Andrea Orlandi, Maria Rita Vergani, Sabina Tavecchia e il consigliere Giovanni Isidoro. Alla cerimonia, in rappresentanza di Regione Lombardia, il vicepresidente del Consiglio, Carlo Borghetti e il consigliere Gianluca Comazzi. Presente anche per la Guardia di Finanza, il Luogotenente Domenico Sigari.