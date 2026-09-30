Il Palio di Legnano incontra il Papa

Il Palio di Legnano arriva in piazza San Pietro e incontra Papa Leone XIV.

Il Palio porta la storia di Legnano dal Papa

Questa mattina, mercoledì 30 settembre, Fondazione Palio ha partecipato all’udienza generale del Pontefice, portando a Roma la storia e l’identità della città al termine dell’anno dedicato all’850esimo anniversario della Battaglia di Legnano. Al termine dell’udienza, il presidente Luca Roveda ha avuto un incontro con il Santo Padre, al quale ha consegnato una targa celebrativa dell’850esimo, analoga a quella donata lo scorso maggio al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Insieme alla targa Roveda ha consegnato anche un segno della città di Legnano, affidatogli dal sindaco Lorenzo Radice. È la seconda volta che il Palio incontra un Pontefice: l’ultima visita risale infatti a 23 anni fa, quando una delegazione legnanese era stata ricevuta da Giovanni Paolo II.

La delegazione legnanese

A Roma, insieme a Roveda, sono arrivati i membri del Cda della Fondazione Palio Alberto Romanò, Massimiliano Roveda, Giuseppe Scarpa e Francesca Mineo, il sindaco Lorenzo Radice, il Cavaliere del Carroccio Andrea Monaci, Gianfranco Bononi per la Famiglia Legnanese, il Gran Maestro del Collegio dei capitani e delle contrade Alessandro Airoldi con il vice Jody Testa e il coordinatore della Commissione Cultura Gian Mario Bandera. Presente anche la rappresentanza della Chiesa legnanese, con monsignor Angelo Cairati, don Davide Toffaloni e don Andrea Biaggi.

Nel corso dell’udienza, in una piazza San Pietro gremita, la Santa Sede ha rivolto un saluto anche a Fondazione Palio di Legnano. Papa Leone XIV ha dedicato il suo intervento al viaggio apostolico in Francia, richiamando l’accoglienza ricevuta e il messaggio di pace.

«Un’emozione profonda»

Per Roveda, quello con il Pontefice è stato un momento particolarmente significativo. Il presidente della Fondazione Palio ha dichiarato:

«È stata un’emozione profonda, un momento che porterò sempre con me. Poter salutare il Santo Padre e consegnargli un ricordo della nostra storia, insieme al segno della nostra città che il sindaco mi aveva affidato, è stato un grande onore. Un incontro breve, ma per me davvero intenso e significativo».

Accanto a lui, monsignor Cairati ha raccontato con un sorriso il breve colloquio avuto con Leone XIV. Al termine dell’udienza il prevosto ha raccontato:

«L’incontro con il Santo Padre è stato davvero emozionante. Pazientemente ha salutato almeno cinquecento persone. Quando è stato il mio turno gli ho detto che abbiamo la stessa età, ma che lui è più vecchio di me di qualche mese. Il Santo Padre ha sorriso, mi ha stretto la mano e io gli ho detto che lo aspettiamo a Milano e che gli voglio un sacco di bene».

Il percorso del Palio

La trasferta romana si inserisce nel percorso avviato da Fondazione Palio per portare la manifestazione legnanese anche fuori dai confini del territorio e rafforzarne i rapporti con le istituzioni. Il sindaco Radice ha sottolineato:

«L’udienza con il Santo Padre è una tappa significativa del percorso che il Palio di Legnano ha intrapreso con le istituzioni, dal Parlamento Europeo al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per far conoscere sempre più la nostra manifestazione oltre i confini del territorio. Un patrimonio di storia e cultura che non deve restare un gioiello in cassaforte, ma un vero “bene relazionale”, capace di creare incontro, comunità e partecipazione. L’incontro con Papa Leone dà ulteriore valore a questo cammino di crescita e apertura».

Per Fondazione Palio, dunque, l’udienza generale chiude simbolicamente l’anno dell’850esimo anniversario con un appuntamento che porta la storia di Legnano e la sua manifestazione al centro di un nuovo incontro istituzionale, questa volta in piazza San Pietro.