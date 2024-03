Il Lions club Legnano Rescaldina ha ricevuto la consueta visita istituzionale

Fra gli impegni annuali di ogni governatore distrettuale vi è la visita istituzionale ai Lions Club del Distretto. Il governatore in carica del Distretto 108 IB1, Lions Alberto Frigerio, ha fatto visita nei giorni scorsi al Lions Club Legnano Rescaldina Sempione accolto dal presidente del club e past governatore del Distretto, Lions Carlo Massironi.

Ecco chi era presente e come si è svolto l'incontro

Erano presenti all'importante Meeting il Past Governatore Danilo Francesco Guerini Rocco e la Primo Vice Presidente del Distretto, Lions Anna Maria Peronese. La location scelta per l'incontro è stata il Centro Terra Luna della Fondazione Bellora in Gallarate. La Fondazione Bellora ha infatti promosso e realizzato un importante progetto nel campo dell'autismo anche per il sostegno e l'inserimento lavorativo di persone fragili. Le attività operative vengono svolte in una grande e moderna struttura dotata di spazi molto funzionali e idonei allo scopo.

Il report delle attività targate Lions

Nel corso della riunione iniziale del Consiglio Direttivo del Club il Governatore ha potuto ascoltare dal Presidente del Club le iniziative realizzate e programmate nel corso del corrente anno lionistico 2023/2024 che comprendono tra i numerosi service quello della donazione effettuata a una ragazza ipovedente della provincia di Pescara di un meraviglioso cane guida labrador, istruito dalla Scuola cani Guida dei Lions di Limbiate, che affiancherà la giovane nelle sue attività quotidiane. Nel successivo momento conviviale, organizzato con la perfetta collaborazione dei giovani che frequentano il Centro Terra Luna, il Governatore ha svolto il suo intervento incentrato sulle attività del Lions International, la più grande Associazione di servizio umanitario del mondo ( circa 1.800.000 Soci in 210 Paesi), in Italia (circa 38.500 Soci in oltre 1.350 Lions Club) e nel Distetto 108 IB1 (oltre 2.500 Soci in 96 Club delle province di Varese, Como, Lecco, Sondrio, Monza Brianza e nell'Alto Milanese in ambito Città Metropolitana di Milano con alcuni Comuni che gravitano attorno alla Città di Legnano).

Gli altri momenti significativi dell'evento

Come spesso avviene in occasione delle visite del Governatore, il Club ha affiliato tra i propri componenti un nuovo Socio, il dottor Patrick Tayoun, medico che risiede e svolge la propria professione in Varese e provincia. Per il decennale del Lions Club Legnano Rescaldina Sempione il Governatore ha consegnato al Presidente Past Governatore Lions Carlo Massironi, promotore e cofondatore del Club, una targa ricordo mentre al cofondatore Past Governatore Danilo Francesco Guerini Rocco è stato consegnanto il premio come Club Modello per aver raccolto un elevato importo di donazioni nell'ambito della Campagna 100 di LCIF - Lions Clubs International Foundation. A numerosi Soci è stato consegnato l'attestato e il distintivo per l'appartenenza decennale all'Associazione Lions International in una serata cordiale e proficua alla quale hanno presenziato anche la Lions Manuela Cattaneo, Presidente Zona B III Circoscrizione e gli Officer distrettuali Eleonora Bassani, Massimo Bellasio, Cristina Boracchi ed Elena Casero. Con i Soci del Lions Club Legnano Rescaldina Sempione erano presenti anche i Soci del Club Satellite Grandate Eleftheria con la Presidente Lions Anna Maria Peronese.