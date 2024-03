Un aiuto per 120 famiglie ucraine grazie ai Lions

Grazie all'aiuto anche dei soci del Lions Club di Abbiategrasso sono stati raccolti 20mila dollari che sono stati utilizzati per aiutare 120 famiglie ucraine in difficoltà.

In aiuto per 120 famiglie ucraine grazie ai Lions

Nel contesto delle recenti sfide che l'Ucraina sta affrontando, un gesto di solidarietà internazionale ha portato sollievo a molte famiglie sfollate sul nostro territorio grazie alla generosità della Lions Club International Foundation (LCIF), la fondazione dei Lions con sede negli Stati Uniti Oak Brook Illinois.

Oltre 120 famiglie ucraine hanno ricevuto aiuti per un totale di 20.000 dollari donati dalla LCIF. Questo atto di sostegno è stato reso possibile grazie alla collaborazione e all'impegno del Lions Club Abbiategrasso e del Lions Club Colonne San Lorenzo di Milano.

Un ruolo cruciale nell'approvvigionamento degli aiuti

I soci dei due club Lions coadiuvati dai giovani del Leo Club abbiatense hanno svolto un ruolo cruciale nell’approvvigionare, organizzare e distribuire gli aiuti alle famiglie dei profughi sul nostro territorio. Il sostegno tangibile e immediato si è concretizzato con la distribuzione di oltre 18 bancali suddivisi in pacchi di prodotti di prima necessità. In un momento in cui la stabilità economica è minacciata e le risorse scarseggiano, questo contributo è un baluardo di supporto e speranza per le famiglie ucraine che hanno dovuto abbandonare il loro paese.

Questo atto di solidarietà internazionale dimostra il potere della collaborazione tra i Lions club.

L’impegno internazionale dei Lions e il sostegno della LCIF sono esempi concreti di come le organizzazioni e le persone possano unirsi per creare la differenza nella vita dei più bisognosi.

“Dove c’è un bisogno c’è un Lions” è il motto dell’associazione lionistica, ancora più vero in questa occasione.