Posa fibra ottica: chiusura temporanea di due vie a Legnano

I lavori per la posa della fibra ottica comporteranno nei prossimi giorni la chiusura per alcune ore di due strade in città a Legnano.

Posa fibra ottica: chiusura temporanea di due vie

Martedì 26 marzo via Galileo Ferraris sarà chiusa nel tratto fra corso Sempione e via Colli di Sant’Erasmo dalle 9 alle 12, mentre mercoledì 27 marzo via Pietro Micca sarà chiusa nel tratto fra la via Matteotti, che ricade nel Comune di Castellanza, e via Bellingera dalle 9 alle 11.30.