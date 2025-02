Festeggiata la Charter Night del Lions Club Legnano Rescaldina Sempione, in ricordo dell'atto di costituzione del club.

Il Lions club Legnano ha festeggiato la Charter night

Pervenuti riconoscimenti dalla Sede Centale USA del Lions International come Club d’eccellenza per la costituzione di nuovi Lions Club.

Nei giorni scorsi il Lions Club Legnano Rescaldina Sempione, presso il Ristorante Dinner, in Villa Jucker, sede della Famiglia Legnanese a Legnano, ha celebrato la dodicesima Charter Night, ricordo dell'atto di costituzione del Club, omologato nel dicembre 2013.

A dare il tocco di campana il Presidente Gian Claudio Castellani. Erano inoltre presenti il Past Governatore Distrettuale del Distretto 108 Ib1 dell’anno del Centenario 2016/2017, Carlo Massironi; gli Officer Distrettuali Massimo Bellasio, Manuela Cattaneo e Eleonora Bassani. Presenti gli ospiti Sergio La Torre, giornalista e Presidente del Panathlon Club “La Malpensa” e Anna Cozzi Mocchetti, moglie del Socio e cofondatore del Club Angelo Mocchetti, recentemente scomparso.

L'armonia tra i soci del club

Il Presidente Castellani, nel corso della serata, ha illustrato le attività fin qui svolte dal Club, soffermandosi in modo particolare sul numero del Soci del Club 31, con l’auspicio che continui tra i Soci una sempre maggior armonia e voglia di stare insieme per attuare progetti di qualità. Da sottolineare che il Club ha raggiunto nell'anno 2017 un numero massimo di Soci pari a 92 avendo in carico anche i Soci dei Club Satellite poi costituiti in Lions Club. Nel corso dei dodici anni di attività il Lions Club Legnano Rescaldina Sempione ha sponsorizzato la costituzione di ben 11 nuovi Club nel Distretto.

Il Lions Club Legnano Rescaldina Sempione, inoltre, ha ricevuto dalla Sede Centrale USA il distintivo di “Club Excellence” per la sponsorizzazione di 10 nuovi Lions Club a cui ha fatto seguito proprio recentemente l'undicesimo Club denominato Gallarate Avatar In Salute. È stata inoltre annunciata dal Presidente Castellani la seconda edizione del Concorso letterario in memoria del Socio Angelo Mocchetti per il quale è già stato inviato il materiale necessario alle due Scuole medie di primo grado di Rescaldina.

Il Past Governatore Distrettuale Massironi ha ricordato a tutti i Soci che appartenere ai Lions significa far parte della più grande Associazione di servizio umanitario del mondo. Il Lions Legnano Rescaldina Sempione fa parte del Distretto 108 Ib1 che conta attualmente 99 Lions Club con circa 2.500 Soci.

A concludere il meeting il classico tocco di campana del Presidente.