Impennata di sanzioni in centro: "Troppi divieti di sosta: arriva il quarto d'ora gratuito"

Il centro storico sempre più sorvegliato speciale e soprattutto... smart. Ne è convinto il sindaco di Castano Primo Roberto Colombo, che in questi giorni ha passato in rassegna il report diffuso dalla Polizia Locale con riferimento all'attività svolta nel 2024. Report che ha evidenziato un'impennata di sanzioni proprio in Piazza Mazzini, dove a breve saranno installate le colonnine per la sosta gratuita della durata di un quarto d'ora.

Il report dell'attività della Polizia Locale

Uno dei dati più significativi di questo lavoro è stato quello riguardante il numero di sanzioni al Codice della strada: 1537 unità. Un dato, questo, che ingloba anche il numero degli illeciti riscontrati nel cuore del paese, ovvero in piazza Mazzini. Qui, ha evidenziato il primo cittadino, si è verificata "un'impennata di sanzioni: siamo passati dalle 558 irrogate nel 2023 alle 974 che sono invece state registrate lo scorso anno".

Aumentate le sanzioni per divieto di sosta: "Ora arriva il quarto d'ora gratis"

Unica pecca, ha continuato Colombo, è che il numero dei divieti di sosta a disco orario scaduto è aumentato passando da 44 violazioni (2023) a 190 (2024). Anche in virtù di queste risultanze, lo stesso ha dettato la linea in questo modo:

"Ordine e fruibilità; queste devono essere la parole d'ordine se guardiamo a piazza Mazzini: per questo abbiamo ragionato, e tra poco ne vedremo gli effetti, attorno al tema della sosta breve (di un quarto d'ora) gratuita. In quest'ottica si inserisce la nostra volontà di prevedere un ricambio di autoveicoli, così da incentivare il commercio locale. La ratio non deve essere quella di battere cassa ma di lasciare liberi i parcheggi e vedere rispettate le regole". L'idea "che abbiamo di piazza, dunque, coincide con quella di un luogo fruibile, in grado di far girare il commercio di prossimità e i servizi". Le installazioni delle colonnine per la sosta veloce, lo ricordiamo, entreranno nel vivo tra marzo e aprile (ndr).

Il commento dell'assessore Iannantuono

In senso più ampio, però, il lavoro di monitoraggio del territorio è passato indubbiamente per la collaborazione con le Forze dell’ordine. Così l’assessore alla partita Carlo Iannantuono è sceso nei particolari: