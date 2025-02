Altra battuta d'arresto per la nuova scuola elementare?

Si ferma ancora il cantiere delle nuove scuole elementari di Villa Cortese?

È il dubbio che si sono posti i consiglieri di opposizione, che hanno presentato in Comune una interrogazione a cui l'Amministrazione dovrà rispondere in forma scritta.

"L'opera ha subito significativi ritardi ed ora i lavori sono fermi"

«La costruzione della nuova scuola primaria di Villa Cortese, iniziata nel 2020, ha subito significativi ritardi a causa di vicende giudiziarie che hanno coinvolto la ditta appaltatrice iniziale, colpita da un'interdittiva antimafia – spiegano Alessandro De Vito, Andrea Perini, Daniele Crespi ed Elena Fornara - Dopo una sospensione dei lavori durata tre anni, il cantiere è stato riaperto nel settembre 2023 con una nuova impresa appaltatrice, che raggruppa aziende bresciane e siciliane, ma attualmente i lavori non procedono dalla scorsa estate. L'obiettivo di completare l'opera entro l'autunno del 2025 è ormai sfumato, considerato che i ritardi accumulati e l'aumento dei costi delle materie prime hanno costretto l'Amministrazione a usufruire del Fondo per l'Adeguamento dei Prezzi dei Materiali da Costruzione, istituito dal Governo per coprire la maggior parte dei sovrapprezzi».

I motivi dell'interrogazione

Insieme per Villa vuole capire quali sia la situazione attuale, come spiega la consigliera Elena Fornara:

«Abbiamo presentato un'interrogazione per chiedere nei dettagli le motivazioni dello stallo del cantiere della nuova scuola. Sono mesi ormai che non si vede più nessuno. Ci sono problemi con il progetto? Con le materie prime? Questa volta il Comune si sarà tutelato per ritardi e mancate consegne? Stiamo ancora aspettando di incassare la fideiussione per la chiusura anticipata del primo contratto per le note vicende giudiziarie. Il costo dell'opera continua a lievitare ed già stato firmato un mutuo per 500mila euro e un altro di altrettanti verrà acceso a breve. Vogliamo sapere con esattezza quanto costerà ai contributi questa nuova scuola».

"Questa scuola rimane un investimento cruciale per la comunità"

Quello della scuola è un tema che sta particolarmente caro anche all'altro esponente d'opposizione Alessandro De Vito: