Il Gruppo del martedì: volontarie dalle mani d’oro e dal cuore grande

Il Gruppo del martedì del Centro Sociale di Cuggiono è un gruppo di volontarie che si ritrovano nella sede dell’associazione di piazza 25 Aprile per realizzare oggetti diversi.

Il Gruppo del martedì

Con abilità, creatività e fantasia ricamano, lavorano a maglia e all’uncinetto, fanno lavori di bricolage utilizzando materiali di recupero. Realizzano sciarpe, cappelli, coperte, presine; ricamano tovagliette e asciugapiatti; creano oggetti a tema per le varie festività e ricorrenze come decorazioni natalizie, portacandele, portatovaglioli, portapenne. Tutti oggetti fatti a mano che vengono poi esposti in mostre nella sede del Centro.

Alcuni dei progetti sostenuti

Le volontarie Rita, Giancarla, Giovanna, Caterina, Margherita, Giuliana, Luisa, Mariuccia, Eleonora, Pina e Grazia hanno realizzato e realizzano oggetti a favore di particolari progetti di solidarietà. Così hanno creato scialli in lana per le ospiti della Rsa Mater Orphanorum di Cuggiono; coperte e cappellini per i bimbi ospiti di una casa famiglia di Asti; coperte di lana per i senzatetto. Hanno poi promosso una raccolta di prodotti per l’igiene personale che sono stati consegnati alle suore del Monastero San Barnaba.

Volete unirvi? Ecco come fare

Chi ha voglia di unirsi al gruppo può presentarsi alla sede del Centro il martedì alle 15.