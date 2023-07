Il gruppo ciclistico Libero Ferrario sulle orme di Fausto Coppi: visita a Museo e Mausoleo

In occasione dell’annuale gita sociale organizzata dal G.C. “Libero Ferrario” di Parabiago ieri, domenica 10 luglio, si è svolta la visita al Museo e al Mausoleo di Fausto Coppi. Una quarantina di persone hanno preso parte alla spedizione.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

L'iniziativa

Nell'ambito del Centenario della vittoria del campione del mondo di ciclismo Libero Ferrario gli appassionati delle due ruote sono andati a far una visita a Castellania. Una delegazione di ciclisti della Libero Ferrario composta da circa 40 persone ha fatto tappa nel Comune dove nacque Fausto Coppi e lo ha fatto sotto la guida del presidente Olindo Garavaglia, i consiglieri del gruppo, il consigliere comunale Diego Scalvini.

Il menù rispettato della giornata

Per l'occasione è stata donata al Museo del Campionissimo una copia della maglia originale vestita dal nostro Campione L. Ferrario appunto 100 anni or sono a Zurigo. La giornata si è conclusa soltanto dopo aver condiviso con il sindaco di Castellania Sergio Vallenzona una festosa tavolata in un rinomato ristorante del posto. Il rientro in città da parte dei membri del viaggio è avvenuto verso le 18.30.