Un uomo questa mattina, 10 luglio, ha perso i sensi mentre si trovava alla guida dell'auto a Parabiago. Soccorso dalla Polizia Locale si trova ora in buone condizioni.

Perde i sensi al volante: soccorso dalla Polizia Locale

Un uomo ha perso i sensi questa mattina mentre si trovava in via 27 novembre a Parabiago: per lui un malore che per fortuna non gli ha causato un incidente. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale che dopo aver constatato il suo stato ha chiamato i soccorsi e la famiglia dell'uomo.

Fortunatamente per l'autista non c'è stato bisogno dell'ospedalizzazione e i suoi parenti si sono occupati del rientro a casa.