Gli rubano la bici ma la ritrova in 24 ore: lieto fine per il consigliere Scalvini

Gli rubano la bici ma la ritrova in 24 ore: lieto fine per il consigliere comunale Diego Scalvini di Parabiago.

Un plauso alla Polizia Locale di Parabiago arriva dal consigliere comunale Diego Scalvini che nei giorni scorsi è stato vittima di un brutto episodio che ha riguardato la sua bicicletta. Quest'ultima è stata sottratta mentre era parcheggiata in velostazione ma la presenza delle telecamere di videosorveglianza ha fatto sì che, in meno di un giorno, il mezzo venisse ritrovato.

E' stato lui stesso a raccontare come sono andate le cose:

"Da un po' di tempo vado in stazione a prendere il treno con il "bolide a due ruote" che vedete in foto. Qualche giorno fa, come ogni giorno, l'avevo parcheggiata e legata nell'apposita velostazione (dotata di chiusura porta e telecamere) quando qualche furbacchione ha deciso di entrare e portarla via. Ovviamente, appena accortomi dell'accaduto, ho contattato la Polizia Locale. Qui arriva il plauso. Non passano neanche 24 ore che mi chiamano dal Comando per dirmi che la bicicletta era stata trovata ed era possibile andare a recuperarla".