Il Giardino dell'inclusione a Cornaredo

Inaugurazione sabato mattina per «Il Giardino» di Fondazione La Comune , dedicato a progetti di socializzazione, di formazione e d’inserimento nel mondo del lavoro di persone con disabilità intellettive a Cornaredo.

Passa sotto la proprietà di Fondazione La Comune un ettaro e mezzo di terreno all’angolo fra via Cascina Monza e via Asilo, appartenuto all’ex azienda agricola di Cornaredo «Il Giardino del Loto» di Davide Ravera, acquisizione finanziata da Fondazione Riva, Fondazione De Agostini, Fondazione Mon Soleil, Technical spa e diversi privati.

«L’iniziativa rimette al centro la persona con disabilità intellettiva intesa come una risorsa per la società» ha commentato Marco Marzagalli, presidente della Fondazione La Comune. Dopo un attento lavoro di riordino degli spazi verdi, che il 20 aprile ha visto coinvolti i sostenitori della Fondazione e un gruppo di persone detenute nel Carcere di Bollate in qualità di volontari,

Il Giardino è ora operativo e potrà accogliere giovani con disabilità che, accompagnati nel loro percorso da un’équipe di giardinieri ed educatori, saranno così inseriti nel mondo del lavoro alla conquista graduale di autonomia e indipendenza.