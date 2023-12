Il Gamba de Legn rivive nei murales

Tre murales abbelliranno Bareggio: questo il progetto che si sta delineando all'interno del Distretto del Commercio Bareggio-Cornaredo.

Un gruppo di artisti sta realizzando delle opere particolari su alcuni muri di Bareggio nell’ambito delle iniziative per il Distretto del Commercio.

Il primo è stato realizzato proprio lo scorso fine settimana e ritrae uno dei mezzi di trasporto più noti nella zona, che collegava appunto Milano alla provincia e che, non a caso, dà il nome anche al Distretto del Commercio Bareggio-Cornaredo: il Gamba de Legn.

Ha spiegato l'assessore alle Attività produttive e Commercio Lorenzo Paietta:

"Circa un anno fa avevamo ricevuto da Regione Lombardia dei finanziamenti per sviluppare il Distretto del Commercio, cosa che abbiamo fatto insieme a Cornaredo, con il quale condividiamo un territorio comune. I territori di Bareggio e Cornaredo presentano un tessuto commerciale molto simile tra loro; con questa unione puntiamo a sostenere e a far sviluppare le nostre imprese e i nostri negozi. Inoltre, con la realizzazione di un distretto, quando parteciperemo a qualunque bando avremo la possibilità di raggiungere punteggi più alti. Così abbiamo pensato e realizzato varie iniziative, tra cui, appunto, la realizzazione di tre murales sul territorio di Bareggio, accordandoci ovviamente coi privati. Il primo è stato realizzato questo fine settimana in via IV Novembre, il secondo si troverà in corso Italia e infine il terzo lungo la ex Statale 11 verso il confine con San Pietro all’Olmo".