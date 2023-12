Il Fontanile in Guinea Bissau per portare materiale scolastico

Prosegue la collaborazione tra il tennis club Il Fontanile di Inveruno e il Consolato italiano in Guinea Bissau.

Nuova iniziativa solidale del tennis club Il Fontanile

Con i fondi raccolti nel torneo di tennis di beneficenza organizzato sui campi del club inverunese, è stato acquistato del materiale scolastico.

Nel mese di novembre Luigi Ghidoli, presidente del Fontanile, è tornato in Guinea Bissau, dove in marzo con i soci del Rotary club Legnano hanno aperto una scuola di tennis nella missione di Ingorè. Accompagnato dal console italiano Bruno Morlacchi, il gruppo, composto da sette persone, ha visitato parecchi villaggi, portando il materiale acquistato per le scuole e gli asili delle missioni.

Una seconda scuola di tennis in un altro villaggio africano

Ghidoli ha commentato:

"Siamo riusciti a organizzare un nuovo corso di tennis per i bambini della missione di Ingorè e, con grande sorpresa, abbiamo notato grandi miglioramenti nei ragazzi che avevano iniziato a praticare il tennis nel marzo di quest’anno. Nel nostro circolo inverunese organizzeremo un nuovo torneo di tennis di beneficenza. Lo scopo è raccogliere fondi destinati all’acquisto di attrezzature sportive per poter organizzare, in un altro villaggio, una seconda scuola di tennis per coinvolgere nel gioco i bambini".