Incendio in discoteca, nessun ferito

Principio di incendio alla discoteca di via Maestri del lavoro a Legnano.

Incendio nel locale notturno

L'allarme è scattato intorno alle 22 di ieri, giovedì 21 dicembre. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento cittadino di via Leopardi, supportati dai colleghi di Busto Arsizio e dai pompieri volontari di Inveruno.

Le fiamme si sono sprigionate all'altezza delle porte principali del locale notturno (che fortunatamente era chiuso) e si sono propagate anche all'interno, intaccando alcuni arredi, ma il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha circoscritto i danni.

Sul posto anche la Polizia di Stato

Dopo aver spento il rogo, i pompieri hanno messo in sicurezza il locale, eliminando il fumo che l'aveva invaso. Sul posto per gli accertamenti del caso i poliziotti del Commissariato di via Gilardelli, compresi quelli della Scientifica, che hanno avviato le indagini. Dagli elementi raccolti finora non si può escludere l'ipotesi che si sia trattato di un incendio doloso.