Serre di Marijuana in casa: arrestato 36enne incensurato

I Carabinieri della Compagnia di Legnano lo tenevano d'occhio da tempo: alla fine hanno arrestato un 36enne di Dairago che coltivava in casa marijuana all'interno di serre artigianali.

Coltivava marijuana in casa dentro alle serre: arrestato

Quando hanno fatto irruzione nella sua abitazione hanno trovato una piantagione di marijuana con piante alte fino a 1,5 metri.

E' quanto avvenuto la sera di mercoledì a Dairago. I militari della Sezione operativa di Legnano, erano infatti impegnati in un'attività di indagine che li ha portati in paese per scoprire quanto avveniva in una casa.

Piccole serre con riscaldamento e luce artificiale

Qui ci abitava un 36enne, incensurato. Nella sua abitazione aveva allestito, come detto, una vera e propria piantagione di marijuana, con piante coltivate in piccole serre attrezzate con tanto di impianto di riscaldamento e luce artificiale.

Per l'uomo è scattato così l'arresto per coltivazione, produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed è stato portato nel carcere di Busto Arsizio.

Le piante sono state messe sotto sequestro.