La postazione Dae di piazza Maggiolini a Parabiago è tornata al suo posto. Un lavoro a tempo di record, quello che ha coinvolto il Rugby Parabiago, che ha ripristinato il defibrillatore intitolato al compianto Valerio Antonioni.

Il defibrillatore danneggiato è stato sistemato dal Rugby Parabiago

Dopo il danneggiamento avvenuto lo scorso fine settimana da parte di ignoti durante la notte, il defibrillatore è stato preso in carico e risistemato in tempi record per garantire un immediato funzionamento.