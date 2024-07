Danneggiato il defibrillatore che si trova in piazza a Parabiago

Danneggiato nella notte il DAE posizionato in p.zza Maggiolini dal Rugby Parabiago in memoria di Valerio Antonioni.

Danneggiato il defibrillatore che si trovava in piazza

Verranno verificate le immagini delle telecamere presenti in zona per cercare di risalire agli autori del danneggiamento che ha reso inservibile il defibrillatore. Tutti i DAE pubblici sono inseriti nella mappatura AREU che ne può richiedere l'utilizzo in qualsiasi momento: in attesa del ripristino, qual'ora dovessero verificarsi gravi malori in zona, le responsabilità degli autori potrebbero variare dal danneggiamento fino all'omicidio colposo.