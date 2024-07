Un albanese di 26 anni è stato trovato in possesso di 9 dosi di cocaina ad Inveruno: fermato dai Carabinieri di Legnano è stato portato in camera di sicurezza.

Trovato con nove dosi di cocaina: arrestato 26enne

Il personale Sezione Radiomobile Legnano traeva in arresto, per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, cittadino albanese 26enne, residente in Inveruno, con precedenti. Fermato da militari operanti durante un posto di controllo, è stato trovato in possesso di 9 dosi di cocaina per un peso totale di 6 grammi.

L'arrestato sarà trattenuto presso camere di sicurezza, attesa rito direttissimo che si terrà domani in Milano. AG informata da citata Sezione RM che procede.