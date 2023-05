Il cuggionese Andrea Carnaghi vince al gioco tv "Avanti un altro"

Il giovane di Cuggiono Andrea Carnaghi ha partecipato al noto game show «Avanti un Altro» e ha anche vinto al gioco finale portandosi a casa 30mila euro.

E’ stata un sorpresa per tutti quando nei giorni scorsi in quella che era la puntata finale del gioco è apparso il cuggionese. Carnaghi, 26 anni, è studente di Giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano.

«Ho sempre avuto il desiderio di partecipare ad un programma a quiz e ho inviato la mia candidatura a diversi programmi, dall’Eredità a quelli di Gerry Scotti e poi ad Avanti un Altro – ha commentato Andrea – Non mi hanno mai chiamato e stavo perdendo le speranze, quando a marzo dello scorso anno sono stato contattato dalla produzione del game di Paolo Bonolis e ho fatto il casting. Da lì ancora silenzio fino alla chiamata di dicembre 2022 dove mi hanno convocato a Roma per la registrazione della puntata. Una volta lì le cose andavano per le lunghe e ad un certo punto mi è stato proposto, insieme ad altre cinque persone, di partecipare alla prossima edizione di Ciao Darwin perché avevo il profilo giusto per il programma».