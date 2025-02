C'è tempo fino al 30 aprile per aderire al Controllo di vicinato che è approdato anche nel comune di Pero.

Il Controllo del vicinato è approdato a Pero

Il Comune di Pero ha aderito al progetto Controllo del vicinato, un progetto partecipato di collaborazione tra Comune, cittadini e forze dell’ordine per creare una rete di sicurezza in città.

Il progetto è realizzato in collaborazione con l’Associazione Controllo Del Vicinato e prevede l’auto-organizzazione tra vicini di casa e quartiere per controllare la zona in cui si abita, con l’obiettivo di disincentivare e prevenire attività illecite, furti e atti di vandalismo, aumentare il senso di sicurezza complessivo, con particolare interesse alle esigenze dei soggetti più deboli come minori e anziani e rafforzare la coesione sociale favorendo la creazione di rapporti di buon vicinato.

Come aderire all'iniziativa

Il Comune di Pero raccoglie fino al 30/04/2025 le adesioni dei cittadini per creare o far parte di un gruppo di Controllo del vicinato. Gli interessati dovranno compilare il modulo pubblicato sul sito del Comune di Pero e consegnarlo presso l'Ufficio Protocollo del Comune o inviarlo a protocollo@comune.pero.legalmail.it.

Ha commentato il Sindaco Antonino Abbate:

"La recente sottoscrizione di due protocolli d'intesa sulla sicurezza tra il Comune di Pero e la Prefettura segna un importante passo avanti verso il miglioramento delle condizioni di sicurezza in città. Tra questi, il progetto Controllo del Vicinato si inquadra nelle iniziative atte a rafforzare ulteriormente il modello della collaborazione tra le Istituzioni, attraverso il quale le Forze dell'Ordine e i privati – ciascuno nell’ambito della propria sfera di competenza - pongono in essere attività tese a migliorare le condizioni di sicurezza, valorizzando percorsi di partecipazione diretta, prudente e responsabile dei cittadini alla cura del proprio territorio, implementando il controllo su comportamenti ritenuti sospetti al fine di prevenire fenomeni criminosi, in particolare, i furti nelle abitazioni, alle attività economiche di prossimità e gli assalti a singoli cittadini".

Ulteriori informazioni: www.comune.pero.mi.it/it/news/controllo-del-vicinato-a-pero-modalita-di-adesione

Per ulteriori informazioni: ufficio.stampa@comune.pero.mi.it