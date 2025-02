Attimi di paura questo pomeriggio, 19 febbraio 2025, a Rho: un'autobus ha preso fuoco con a bordo diversi studenti. L'autista li ha fatti subito scendere per metterli in sicurezza e successivamente si è sentito male.

Autobus prende fuoco: l'autista fa scendere gli studenti e si sente male

Grande spavento intorno alle 14.30 di oggi, in via Lainate a Rho quando un'autobus con a bordo degli studenti ha preso improvvisamente fuoco: l'autista alla guida, un uomo di 37 anni, ha fermato subito il mezzo e fatto scendere i ragazzi garantendone l'incolumità.

L'uomo ha però avuto un malore ed è stato soccorso poco dopo dal personale del 118 accorso sul posto, insieme ai Vigili del fuoco che hanno lavorato per spegnere le fiamme. L'autista è stato trasportato in ospedale in codice verde, invece la strada è stata chiusa per permettere la messa in sicurezza dell'intera area coinvolta dalle fiamme.