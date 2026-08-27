Il Comune di Robecchetto aderisce alla Rottamazione quinquies

Il Comune di Robecchetto con Induno ha aderito alla «rottamazione quinquies» approvando un regolamento comunale per consentire ai cittadini e agli altri soggetti interessati di regolarizzare alcune posizioni debitorie beneficiando, nei casi previsti, dell’abbattimento di sanzioni e interessi.

Due le strade che verranno seguite

L’iniziativa riguarda due differenti tipologie di debiti. La prima è relativa ai carichi affidati dal Comune ad Agenzia delle entrate-Riscossione dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Per aderire alla rottamazione la domanda dovrà essere presentata esclusivamente online, attraverso le modalità che saranno rese disponibili da Agenzia delle entrate-Riscossione, dal 16 settembre al 31 ottobre 2026. La seconda misura riguarda le entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento o accertamenti esecutivi, come IMU, TARI, servizi scolastici, canone unico patrimoniale, sanzioni del Codice della strada e altre entrate di natura extratributaria. In questo caso, la prima istanza dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2026 al Comune oppure, per le posizioni già affidate, direttamente al concessionario della riscossione. La definizione agevolata permette di regolarizzare la propria posizione pagando il capitale dovuto e le eventuali spese di notifica, riscossione o procedura, con l’esclusione di sanzioni e interessi nei limiti previsti dalla normativa e dal regolamento.

Ecco cosa verificare

Prima di presentare la domanda è importante verificare da chi sia gestita la propria posizione debitoria, poiché scadenze, modalità e destinatario dell’istanza sono differenti. Tutte le informazioni, il regolamento e la modulistica saranno disponibili sul sito istituzionale del Comune.