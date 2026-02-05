La Giunta di Abbiategrasso ha appena comunicato che si costituirà parte civile al processo Hydra, dove sono stati rinviati a giudizio diversi soggetti presenti in città.
Il Comune di Abbiategrasso si costituisce parte civile nel processo Hydra
“In relazione alla comunicazione da parte della Procura del Tribunale di Milano (Sezione Penale) pervenuta il 22 gennaio del corrente anno al Comune di Abbiategrasso, con indicazione della possibilità di costituirsi parte civile nel procedimento penale denominato “Hydra” che dispone il rinvio a giudizio di soggetti diversi, l’Amministrazione comunale, con delibera di giunta del 5 febbraio 2026, ha disposto di avvalersi di tale facoltà e di procedere alla nomina di un legale ai fini della costituzione in giudizio”.
Questa la dichiarazione della Giunta comunale. Negli scorsi giorni il PD cittadino con una lettera aveva criticato, fra le altre cose, proprio la mancata decisione di costituirsi parte civile nel processo contro le mafie infiltrate in Lombardia.