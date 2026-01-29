Duro comunicato da parte del Partito democratico di Abbiategrasso che critica la scelta del consigliere comunale di Forza Italia, Francesco Catania, di difendere uno degli imputati abbiatensi nel processo Hydra.

Consigliere di maggioranza avvocato nell’inchiesta Hydra, PD: “Centrodestra chiarisca posizione”

“Ancora una volta il centrodestra di Abbiategrasso è opaco sul tema della legalità. L’inchiesta Hydra ha coinvolto la città in modo importante, vedendo due abbiatensi rinviati a giudizio, e giorno dopo giorno questa amministrazione ha dimostrato di non avere affatto cura della faccenda”.

A dirlo sono il consigliere comunale di Abbiategrasso Andrei Lacanu e il consigliere regionale Paolo Romano, entrambi del Partito Democratico.

“Questa Giunta – aggiunge Lacanu – non ha voluto costituire il Comune come parte civile, mentre diversi altri enti locali lo hanno fatto. Inoltre, ha sempre bocciato la costituzione di commissioni antimafia, oltre a venire meno al codice etico di Avviso Pubblico, di cui Abbiategrasso è socia. Adesso – prosegue Lacanu – dobbiamo constatare che l’avvocato Catania, consigliere di Forza Italia che già in passato ha duramente criticato il lavoro dei magistrati, sia in Consiglio che sui social, ha deciso di difendere uno dei due imputati abbiatensi”.

Una scelta ritenuta inopportuna