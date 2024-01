Il commosso ricordo del pittore Giorgio Della Fiorentina

Albairate ha salutato per l'ultima volta il pittore Giorgio Della Fiorentina.

Martedì 9 gennaio 2024 alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire di Albairate, si sono svolti i funerali del pittore Giorgio Della Fiorentina, socio delle associazioni Amici dell’Arte e della Cultura di Abbiategrasso” e “AlbairArte di Albairate”.

E' stato uno primi artisti ha partecipare alle mostre “Corteggiando” insieme a Lorenzo Oldani e Gisella Pelizza e altri.

Giorgio Della Fiorentina, nato l'26 agosto del 1944 è deceduto il 6 gennaio del 2024 alla età di 79 anni.

Ha ricordato il poeta e storico cileno Julio Araya Toro:

"Uomo di grande talento, intelligenza, gentile, solidale e sorridente. Come pittore partecipò a diverse mostre e esposizioni: “Mostra d’arte per Natale”, “Festa Patronale di Albairate”, “Mostra d’arte Artisti per la Natura”, “Corteggiando”, “Mostra d’arte Notte Sotto le Stelle” e “Mostra di Autunno e Primavera dell’Associazione Amici dell’Arte e della Cultura di Abbiategrasso”".