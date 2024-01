L'Arcivescovo Mario Delpini al paese: "Siate fiduciosi"

L'Arcivescovo di Milano Mario Delpini in visita a Cerro Maggiore e nella frazione di Cantalupo.

Mario Delpini nella comunità cerrese

E' arrivato in piazza, accolto dal sindaco Nuccia Berra. Tappa a Cerro Maggiore e nella frazione di Cantalupo per l'Arcivescovo di Milano Mario Delpini impegnato nella visita pastorale in tutta la Diocesi. Oggi, sabato 13 gennaio 2024, Delpini alle 16 è arrivato nel centro della frazione: ha celebrato la Messa nella chiesa parrocchiale, insieme al parroco don Roberto Verga e al vicario parrocchiale don Daniele Saleri, poi ha incontrato i nonni ai quali ha consegnato la Regola di vita e ha salutato in chierichetti in Sacrestia. Stesso copione ripetuto alle 18 nella chiesa parrocchiale del capoluogo. Poi, alle 20.45, cena a buffet all'oratorio insieme alle autorità civili e militari, ai membri del Consiglio pastorale e agli altri collaboratori della Parrocchia.

"Abbiate fiducia"

Delpini si è mostrato disponibile con tutti e a tutti a ribadito il suo invito: "Abbiate fiducia" ha ripetuto dall'altare durante la celebrazioni. Oltre a Berra, presente anche il vicesindaco Alessandro Provini, l'assessore alla Cultura e Istruzione Daniel Dibisceglie e quello ai Lavori pubblici Vincenzo Stragapede, la rappresentanza della Polizia locale e il comandante dei Carabinieri di Cerro Antoninio Lisciandro.

Nei giorni scorsi Delpini ha incontrato i sindaci della zona così come i giovani del Decanato di Legnano.L'Arcivescovo Mario Delpini incontra i giovani.