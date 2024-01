Superstrada e Centro commerciale: il comitato No Tangenziale contro i nuovi progetti

Il Comitato No tangenziale torna all'attacco dopo che è partito l'iter ufficiale per la realizzazione di una tratta della Ozzero-Albairate e del nuovo centro commerciale ad Abbiategrasso.

"Abbiategrasso e l’abbiatense stanno vivendo il loro momento più buio; alcune amministrazioni, Regione Lombardia e ANAS, hanno deciso di trasformare le ultime campagne non cementificate vicino a Milano in una squallida e degradata periferia preferendo una mobilità impattante su gomma all’adeguamento delle strade esistenti e al raddoppio della tratta ferroviaria tra Abbiategrasso e Mortara - fanno sapere i Comitati No Tangenziale del Parco del Ticino e del Parco Agricolo Sud Milano - I campi vicino allo scheletro della SILTAL sono stati recintati con una rete arancione che fa finalmente capire a tutti l’enorme dimensione del futuro centro commerciale. Nello stesso periodo, naturalmente sempre a cavallo delle festività, ANAS ha indetto il bando di gara per l’affidamento dei lavori della tratta C (Ozzero – Albairate) della superstrada depositando il progetto esecutivo . Il nostro territorio subisce cosi una doppia aggressione che lo modificherà per sempre e cambierà radicalmente in peggio la qualità della vita e della salute dei suoi cittadini . Gli amministratori dei Comuni favorevoli a questi scempi così come quelli di Regione Lombardia e, impossibile da non citare, il Sindaco di Abbiategrasso , si assumono una responsabilità devastante rispetto al consegnare alle future generazioni un enorme pezzo di terra compromesso per sempre. Facciamo poi notare che l’intervento stradale non andrà nè a Malpensa nè a Milano ma finirà su una rotonda ad Albairate e sicuramente aumenterà livelli di traffico sulla strada per Baggio dove non è prevista alcuna riqualificazione. I cantieri resteranno aperti per anni aumentando l'inquinamento e, purtroppo, ancora le persone non conoscono il progetto e credono che “sette chilometri di strada con cavalcavia , ponti e gallerie artificiali connetteranno al meglio le diverse realtà e anche i tratti interessati dal trasporto su ferro” (dichiarazione della Consigliera regionale della Lega Silvia Scurati). L'ignoranza regna sovrana in mezzo all'indifferenza".