A partire da sabato 23 novembre 2024, il Centro Prelievi dell'Ospedale di Cuggiono aprirà anche il sabato mattina, dalle ore 7.30 alle ore 10.30.

Il centro prelievi di Cuggiono aperto anche il sabato

L'obiettivo è quello di ampliare l'offerta di servizi e renderli più accessibili ai cittadini, in particolare a coloro che sono impegnati in attività lavorative durante la settimana.

Il servizio è su prenotazione, tramite il Servizio “Zerocoda” https://prenota.zerocoda.it/

Saranno disponibili 70 posti per prelievi ematici per utenti dai 3 anni in su.

Il servizio sarà attivo da sabato 23 novembre a sabato 21 dicembre 2024.

I test che non saranno eseguiti il sabato

Presso il Centro Prelievi il sabato sarà possibile effettuare tutti gli esami ematici solitamente disponibili, ad eccezione di quelli elencati di seguito:

DIAGNOSI IMMUNOLOGICA INFEZIONE LATENTE (IGRA-QUANTIFERON)

HIV SENZA PRESCRIZIONE MEDICA

BETA GLUCANO

TEMPO DI EMORRAGIA/TEST FUNZIONALITA’ PIASTRINICA

ASPERGILLO/GALATTOMANNANO

ALDOSTERONE E RENINA

COPROCOLTURA

SEROTONINA

PARASSITOLOGICO FECI

CORTISOLO DOPO INIBIZIONE/TEST DI NUGENT

RICERCA MICOBATTERI MATERIALI VARI

CURVE DA CARICO

ESAME MICOLOGICO/MICETI

DETERMINAZIONI E PROFILI TEMPORIZZATI (Cortisolo ore 16-Prolattina)

ESAME COLTURALE SU TAMPONI VARI/UROGENITALI

TEST DI FARLEY/MORFOLOGICO URINE

ESAME COLTURALE ESCREATO

TEST GENETICI

ESAME COLTURALE LIQUIDO SEMINALE

CITOLOGICO URINE