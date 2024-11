Inaugurata la nuova auto della Polizia Locale di Abbiategrasso

Novità per i cittadini di Abbiategrasso. Questa mattina, lunedì 18 novembre, dalla comandante Maria Malini, insieme all’assessore alla Sicurezza Chiara Bonomi e al sindaco Cesare Nai, hanno presentato alla comunità il nuovo mezzo in dotazione al comando della Polizia, acquistato grazie ad un bando di Regione Lombardia.

La vettura, una Suzuky S Cross, riporta infatti il logo del Dae, ovvero il dispositivo salvavita di ultima generazione di cui è dotata. Altre due auto, sempre in uso alla Pl, potranno contare sulla presenza di questo strumento, il cui funzionamento è stato illustrato nei minimi dettagli da un istruttore di Areu, anche lui presente al momento dell’inaugurazione.

12 operatori già formati

“Si tratta di un modello di ultima generazione – ha spiegato Alessandro Pasquini – in grado di guidare passo passo l’operatore che in questo modo può intervenire tempestivamente sulla persona colpita da infarto, grazie alle indicazioni del Dae “parlante”. L’obiettivo è quello proprio quello di dare una possibilità in più di successo all’intervento riuscendo a rianimare la vittima entro 4 minuti dal malore”.

“Questa iniziativa rappresenta un passo significativo nella promozione della sicurezza e della salute all’interno della comunità – ha aggiunto la comandante Malini – Inoltre, per garantire un utilizzo competente e tempestivo 12 dei nostri agenti sono stati formati. Il nostro obiettivo è nei prossimi mesi formare altro personale per avere un team sempre più ampio in grado di intervenire su più fronti. Questo investimento nella formazione dimostra l’impegno delle forze di polizia e dell’Amministrazione Comunale nel fornire un servizio che sia sempre più efficiente e rispondente alle esigenze della popolazione. La presenza di tre Dae a bordo di altrettante pattuglie destinate al pronto intervento risulta cruciali per svariate situazioni di emergenza, specialmente quando ogni secondo che passa è tempo prezioso. Gli agenti addestrati sono quindi pronti ad intervenire con competenza, per fornire assistenza immediata in caso di arresto cardiaco”.

Per interventi tempestivi

Una sottolineatura anche dall’assessore Chiara Bonomi, la quale ha voluto evidenziare come le caratteristiche del lavoro richiesto agli agenti della Polizia locale ponga gli agenti nella condizione di essere i primi ad intervenire, per esempio sulla scena di un incidente piuttosto che di un malore per strada, situazione non estranea anche alla nostra città.