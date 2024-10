Il calciatore Alvaro Morata si trasferisce a Corbetta

«Il campione Alvaro Morata è il nostro nuovo concittadino». Ad annunciarlo con orgoglio è il sindaco di Corbetta Marco Ballarini.

L'annuncio del suo arrivo

«Il bomber spagnolo, neo acquisto del Milan, sta ultimando le pratiche per il trasferimento ufficiale nella sua nuova meravigliosa casa nella nostra città», afferma il primo cittadino, scherzando poi sulla sua fede calcistica. «Lo sapete, sono un tifosissimo dell'Inter – racconta - ma con piacere do il benvenuto ad Alvaro Morata nella nostra grande famiglia di Corbetta».

Il precedente

Non è la prima volta che un calciatore famoso sceglie Corbetta per la sua residenza. Due anni fa in città viveva André Onana, ex portiere dell’Inter e della nazionale camerunense, che aveva comprato casa sulla strada che porta alla stazione.