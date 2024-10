Caso Morata, Ballarini si dice dispiaciuto per l'accaduto ma... spunta un nuovo post

Dopo il post del calciatore del Milan Alvaro Morata, che ha detto che non andrà ad abitare a Corbetta per colpa delle rivelazioni del sindaco Ballarini, lo stesso primo cittadino interpellato ha detto che gli dispiace di quanto accaduto. Poco dopo però, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto dello stemma dell'Inter con una manina che fa "Ciao ciao" forse riferito proprio al bomber rossonero.

Da parte sua il sindaco Ballarini, interpellato sulla vicenda, si dice dispiaciuto e si giustifica così:

«Non ho toccato la sua privacy, non ho rivelato il suo indirizzo sebbene mi sia noto e al Comune non risulta niente, non è ancora stata fatta la richiesta di residenza. Sarebbe stata violazione della privacy se avessi visto le carte in Comune e avessi divulgato la notizia, invece lo ho annunciato perché era cosa già nota in città, la gente lo ha visto in giro per Corbetta, i cittadini lo sapevano, è stato visto da più persone qui in alcuni esercizi commerciali». Marco Ballarini conclude dicendo: «Mi spiace. Se vuole rimanere a vivere a Corbetta lo accogliamo molto volentieri».