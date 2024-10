A poche ore dall'annuncio social del sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, che il calciatore del Milan Alvaro Morata, sarebbe diventato un nuovo cittadino corbettese, è lo stesso bomber rossonero ad annunciare su Instagram che non andrà più a vivere in città per colpa di questa rivelazione poco gradita.

Morata lascia Corbetta prima ancora di arrivare per "colpa" del sindaco

«Il bomber spagnolo, neo acquisto del Milan, sta ultimando le pratiche per il trasferimento ufficiale nella sua nuova meravigliosa casa nella nostra città», aveva affermato il primo cittadino via social. Una dichiarazione che ha innervosito il calciatore Morata che proprio sul suo profilo ufficiale Instagram ha annunciato che non sceglierà più Corbetta come città in cui vivere.

"Fortunatamente non possiedo alcun bene di valore, l'unico tesoro sono i miei figli la cui incolumità è stata turbata". Una dichiarazione forte a cui ha aggiunto "Mi trovo costretto a dover cambiare casa nell'immediato grazie alla sua incapacità di utilizzare i social".