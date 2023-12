I regali ai nidi e alle materne arrivano sulla slitta di Babbo Natale

Un Natale speciale per i bambini dei nidi e delle scuole dell'infanzia di Bareggio: in questi giorni, Babbo Natale in persona sta consegnando loro alcuni regalini.

Il regalo ai piccoli alunni da parte di Babbo Natale

A consegnare il regalo è proprio Babbo Natale insieme agli elfi, che lo accompagnano.

L'iniziativa è cominciata martedì 19 dicembre 2023, quando il sindaco Linda Colombo insieme all'assessore alla Scuola Francesco Capuano hanno accompagnato elfi e Babbo Natale all'asilo nido Il Ciliegio e alla scuola dell'infanzia di via Gallina.

il tour è poi continuato mercoledì 20 dicembre alla materna Don Fracassi e agli asili nido Arcobaleno e Il Boschetto dei bimbi e ieri, giovedì 21 dicembre, quando sono arrivati all'asilo nido Il germoglio e alla scuola dell'infanzia Munari.

I ringraziamenti del sindaco

Ha affermato il primo cittadino:

"Ringrazio di cuore i volontari degli Amici della Brughiera e dell'associazione La Corte per la collaborazione. E' stato bellissimo vedere lo stupore e la felicità nei loro occhi!".