Borse di studio per i laureati bareggesi

L'Amministrazione comunale di Bareggio ha premiato 31 studenti che hanno conseguito la laurea nell'ultimo anno.

Erano 31 i ragazzi laureati di Bareggio che nella serata di ieri, giovedì 14 dicembre 2023, hanno ricevuto una borsa di studio da parte del Comune. La cerimonia di consegna si è svolta in sala consiliare.

I complimenti sono giunti anche da parte del sindaco Linda Colombo:

"Complimenti a tutti per il traguardo raggiunto e in bocca al lupo per il futuro che, a giudicare dalle premesse, sarà altrettanto brillante se non di più!".