I pattumeros tornano in azione ma la Polizia Locale li multa

Tornano i pattumeros ma la Polizia locale li multa: a San Giorgio su Legnano scattano tre multe per abbandono di rifiuti.

Negli scorsi giorni degli incivili hanno abbandonato i loro rifiuti e il sindaco Claudio Ruggeri ha subito condannato questi gesti:

«Questo (riferendosi alle foto) è lo stato che il nostro tecnico dell'ufficio ecologia ha rilevato a seguito delle segnalazioni di voi cittadini. – afferma il primo cittadino – Il personale di Aemme Linea Ambiente e la nostra Polizia Locale, con un po' di pazienza, si sono rimboccati le maniche e hanno aperto alcuni sacchetti non conformi alla ricerca di indizi che potessero far risalire a qualcuno degli autori di questo scempio. È stata una ricerca particolarmente proficua che ha portato all'elevazione di alcune multe per abbandono di rifiuti. Gli abbandoni non si limitano a questo caso. Questo lo sappiamo bene. È giusto, però, ringraziare la stragrande maggioranza dei sangiorgesi che conferiscono correttamente i propri rifiuti. Perché pagano la Tari e vorrebbero che tutti lo facessero per non vedere più questo schifo».