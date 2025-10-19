I parchi cittadini hanno cambiato look: “Vietato arrampicarsi come Tarzan”

Completati i lavori di manutenzione dei parchi cittadini, arriva l’appello del vicesindaco di San Giorgio su Legnano Walter Cecchin affinché gli utenti rispettino un principio ben preciso: “Vietato arrampicarsi sulle attrazioni come Tarzan”.

Dopo gli sforzi sono arrivati i risultati. Nelle ultime settimane sono stati eseguiti diversi interventi di manutenzione nei parchi del nostro paese, con l’obiettivo di rendere gli spazi di gioco sempre più sicuri e accoglienti per i nostri bambini. Lo ha spiegato il vicesindaco Walter Cecchin che ha spiegato lo stato dell’arte delle lavorazioni.

Cecchin ha colto l’occasione dell’annuncio dei cantieri per lanciare un monito ben preciso:

«Vorrei però richiamare l’attenzione di tutti, genitori e famiglie, su un aspetto importante: il rispetto del bene comune. I giochi, le porte, le reti, le panchine e ogni elemento dei nostri parchi appartengono a tutti noi. Per questo vanno usati con cura e responsabilità, insegnando ai più piccoli che ciò che è “di tutti” va rispettato ancora di più. Le nuove porte da gioco, ad esempio, non sono fatte per “arrampicarsi come Tarzan”: possono rompersi e soprattutto diventare pericolose. Allo stesso modo, se si offre ai bambini un succo o un pacchetto di patatine, è importante insegnare loro che i rifiuti si buttano nel cestino, non per terra. Sono piccole regole, semplici ma fondamentali, che ci permettono di vivere meglio insieme e di mantenere belli e sicuri i luoghi dove i nostri figli crescono e giocano».