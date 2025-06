Grande Ala: "L'operazione tutela tutti i lavoratori"

"L'operazione Grande Ala prevede una crescita e un rafforzamento della società, anche a tutela di tutti i lavoratori di Aemme Linea Ambiente".

Lavoratori Ala in stato di agitazione, la replica della società

A dirlo, rispondendo ai sindacati che oggi, lunedì 9 giugno, hanno annunciato lo stato di agitazione, è Aemme Linea Ambiente. La società partecipata del Gruppo Amga (nata dal conferimento dei rami d'azienda dei servizi legati all'igiene ambientale di Amga Legnano spa, Asm Magenta e Amsc Gallarate) ha fornito un primo riscontro alle affermazioni della Rsu e delle organizzazioni sindacali territoriali attraverso un comunicato stampa:

"Spiace dover prendere atto di questa loro posizione, considerando che l’azienda si è sempre resa disponibile per un confronto ampio e aperto e i numerosi incontri tenutisi finora ne sono l’inconfutabile testimonianza. Durante gli ultimi due (quello del 28 maggio scorso in sede e quello di giovedì 5 giugno negli spazi di Confindustria), l’azienda non ha affatto avuto un atteggiamento di chiusura nei confronti delle istanze presentate: ha proposto di risolvere le criticità segnalate, attraverso l’analisi oggettiva di dati e processi".

"Disposti a rivedere il Protocollo calore già in essere"

Ala entra poi nel merito delle richieste dei lavoratori:

"Un esempio in tal senso riguarda il 'Protocollo ondate di calore', che è già in essere dalla scorsa estate e che l’azienda si è detta disposta a rivedere ulteriormente, in senso migliorativo, partendo però da dati oggettivi, quali le temperature estive e il grado di umidità registrati negli ultimi anni: effettuare un intervento aprioristico su base stagionale non avrebbe senso, considerando che non tutte le stagioni né tutti i mesi estivi sono uguali e che, in ogni caso, il grosso del lavoro viene effettuato dagli operatori nella fascia oraria del mattino (dalle 6 alle 10.30, ossia quando il picco giornaliero di caldo non è ancora in essere).

Quanto all’altro tema che c’è sul tavolo, ossia la movimentazione manuale dei carichi, l’azienda non ha respinto le istanze dei sindacati: ha proposto di effettuare ulteriori analisi (ad integrazione dell’ampio lavoro, peraltro già svolto), allo scopo di delineare nuove eventuali aree di criticità, dando poi ampia apertura ad un confronto che, sempre partendo da elementi fattuali, possa abbracciare i molti elementi organizzativi ed operativi di un servizio articolato, quale è quello dell’igiene urbana".

"L'operazione Grande Ala tutela tutti i lavoratori"

Aemme Linea Ambiente affronta infine il tema dell'operazione Grande Ala, cioè l'ingresso di Cap Holding in Ala (l'accordo di finanziamento è stato firmato lo scorso dicembre):

"L’azienda ha convocato i sindacati a dicembre dello scorso anno per illustrare loro l’operazione. Nel marzo scorso è stato inviato loro il piano industriale e un secondo incontro è già stato calendarizzato per dopodomani, mercoledì 11 giugno: sarà anche quella la sede per un confronto sull’operazione 'grande Ala' che - lo ricordiamo - prevede una crescita e un rafforzamento della società, anche a tutela di tutti i lavoratori di Ala".

"Possibile raggiungere un accordo e scongiurare lo sciopero"

Quanto allo sciopero prospettato dai sindacati, la società si dice fiduciosa che si possa scongiurare:

"Infine, ci preme sottolineare come, avendo ancora a disposizione la possibilità di conciliazione in sede prefettizia, la società ritiene ci siano le condizioni per addivenire ad un accordo, in modo da scongiurare il pericolo dello sciopero".