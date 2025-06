Lavoratori Ala in agitazione: raccolta rifiuti e pulizia strade a rischio

Raccolta rifiuti e pulizia delle strade a rischio a Legnano e negli altri comuni in cui i due servizi sono affidati ad Aemme Linea Ambiente (Parabiago, Canegrate, Magnago, Villa Cortese, Arconate, Buscate, San Giorgio su Legnano, Rescaldina, Magenta, Ossona, Cuggiono, Boffalora sopra Ticino, Dairago, Turbigo, Robecchetto con Induno, Gallarate, Cornaredo e Castellanza).

Lavoratori Ala in agitazione: a vuoto due incontri con l'azienda

Da qualche settimana infatti la Rappresentanza sindacale unitaria di Ala e le organizzazioni sindacali territoriali hanno condiviso l’apertura di uno stato di agitazione. Le richieste dei lavoratori chiedono protocolli condivisi su tre nodi fondamentali: le ondate di calore, la movimentazione manuale dei carichi di lavoro e il progetto industriale della "Grande Ala".

Il contratto nazionale dei servizi ambientali, la legge e i regolamenti applicativi prevedono una procedura di raffreddamento per l’esercizio del diritto di sciopero nei settori riconosciuti come servizi essenziali, tra cui l’igiene urbana.

Finora però gli incontri promossi a questo scopo hanno avuto esito negativo. A darne notizia sono la Rsu di Aemme Linea Ambiente, Valentino Segato per la Fp Cgil Milano, Pietro Coppola per la Fp Cgil Ticino Olona, Maurizio Zaccaria per la Fit Cisl Legnano Magenta e Luciano Anzini per la Uil Trasporti:

"Dopo un primo incontro previsto dalla procedura e avvenuto il 28 maggio, tra la Rsu e la Dirigenza di Aemme Linea Ambiente - purtroppo risoltosi con esito negativo - il giorno 05 giugno le parti si sono incontrate nella sede di Confindustria Alto Milanese. L’incontro ha avuto esito negativo perché l’azienda non ha presentato proposte condivisibili su quanto da mesi abbiamo chiesto su mandato delle assemblee dei dipendenti di Aemme Linea Ambiente. Abbiamo quindi concluso la procedura e ci prepariamo a chiedere alla Prefettura di convocarci un’ultima volta prima di mettere in campo altre iniziative a sostegno della vertenza sindacale, incluso lo sciopero dei servizi di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle strade, come ultimo strumento di pressione, in quanto rappresenta un sacrificio importante per i lavoratori e per i cittadini dei comuni interessati".

Chieste acqua nelle ondate di caldo e garanzie occupazionali

Nel dettaglio, le richieste avanzate all'azienda dalla Rsu e dalle organizzazioni sindacali territoriali sono:

"Un protocollo condiviso sulle ondate di calore, da inserire nel documento di valutazione dei rischi, che contenga tra l’altro la regolamentazione sull’anticipo dell’orario di lavoro, il periodo continuativo di riferimento (1 luglio-31 agosto), la fornitura di integratori e acqua per i lavoratori esposti alle ondate di caldo; un protocollo condiviso sulla movimentazione manuale dei carichi di lavoro che contenga, tra l’altro, l’omogeneizzazione dei servizi, processi di sostituzione e di rotazione dei servizi assegnati, piano di occupazione a garanzia dei processi di sostituzione e per l’ampliamento dell’organico in essere, processi di crescita professionale, analisi approfondita e partecipata - non solo numerica - sui carichi di lavoro e sui processi di raccolta ad ampio spettro; un protocollo condiviso sul progetto industriale della 'grande Ala' che garantisca, tra l’altro, il mantenimento dei livelli occupazionali attuali e dia garanzie sull’applicazione delle norme del contratto nazionale dei servizi ambientali del 18 maggio 2022 sui futuri assorbimenti di personale, nonché sull’applicazione armonizzata della contrattazione di secondo livello applicata attualmente e che sarà sottoscritta in futuro"

Nei prossimi giorni, oltre a inviare la richiesta di convocazione del tentativo di conciliazione alla Prefettura, Rsu e organizzazioni sindacali territoriali metteranno a conoscenza della vertenza i sindaci di tutti i comuni interessati e convocheranno le assemblee dei dipendenti di Aemme Linea Ambiente per informare sulle prossime iniziative.

Nella foto di copertina: la pulizia delle strade con soffiatore e spazzatrice