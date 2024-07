Giù i tre bagolari morti in piazza San Magno

I tre bagolari morti sulla piastra di piazza San Magno a Legnano saranno abbattuti.

L'intervento è previsto per la prima parte della mattinata di lunedì 8 luglio. Gli alberi, morti per gli effetti dello stress ambientale, saranno sostituiti nei mesi autunnali con tre piante dell’altezza di sette metri, probabilmente tigli, in forza della loro maggior resistenza. Per consentire gli abbattimenti in sicurezza la piastra non sarà accessibile e sarà transennata parte della piazza.